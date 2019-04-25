У Києві частково обмежать рух на мосту Патона

У Києві частково обмежать рух транспорту на мосту Патона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження будуть діяти з 08:00 28 квітня до 06:00 2 травня у зв'язку з виконанням робіт по ремонту плити проїзної частини на мосту Патона. Рух буде частково обмежено у першій смузі руху в напрямку бульвару Дружби Народів.

"Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 21:00 26 квітня до 06:00 2 травня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на Північному мосту буде діяти обмеження руху транспорту.

Крім того, у Києві на Великдень і в поминальні дні весь міський транспорт буде працювати довше. Зокрема, передбачено продовжити роботу наземного пасажирського транспорту в ніч з суботи на неділю на одну годину і почати роботу 28 квітня на одну годину раніше.

Також метрополітен Києва в ніч з 27 квітня на 28 квітня працювати на одну годину довше, а 28 квітня метро відкриється на годину раніше. Останній поїзд з центральних станцій відправиться близько 1:15.