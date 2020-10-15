Фото: київський фунікулер (wikimedia)

У Києві затримується рух фунікулера. Він затримується з технічних причин.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Орієнтовно фунікулер відновить рух об 11:30. На місце викликали відповідальну службу КП "Київпастранс".

Нагадаємо, до кінця серпня фунікулер був закритий у зв'язку з щорічними ремонтними роботами, під час яких пофарбували вагони, замінили колеса і оновили обшивку. Також провели плановий ремонт машинного залу, замінили шпали і відремонтували контактну мережу.

Після відкриття там, як і у всьому громадському транспорті столиці, діє обов'язковий масковий режим.

Як повідомляло РБК-Україна, реставрація мосту імені Патона у столиці триватиме п'ять років. Під час ремонтних робіт планують збільшити його пропускну здатність.

Нагадаємо, раніше на вулиці Борщагівській у Києві частково обмежили рух до 18 жовтня. Це пов'язано з капітальним ремонтом.