ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві відновили плату за паркування автомобілів

Новость на русском →
Київ, Понеділок 16 травня 2022 15:25
У Києві відновили плату за паркування автомобілів Ілюстративне фото (freepik)
Автор: РБК-Україна

З понеділка, 16 травня, у Києві відновили оплату паркування. Відповідне рішення ухвалила Київська міськрада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал КМДА.

Зазначається, що паркування буде платним лише у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю - паркування безкоштовне.

При цьому на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Паркування треба буде сплачувати за допомогою сервісу у застосунку "Київ Цифровий".

Варто зауважити, що за безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.

Нагадаємо, проїзд у громадському транспорті Києва знову став платним із понеділка, 16 травня. Згідно з рішенням Київради, тарифи поки що залишаться незмінними.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ КМДА
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну