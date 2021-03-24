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Сніг у центрі і на сході до +7 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, Середа 24 березня 2021 08:00
Сніг у центрі і на сході до +7 тепла: прогноз погоди на сьогодні Фото: сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у середу, 24 березня, негода переміститься з заходу на схід, де чекає сніг з дощем. Середня температура повітря в країні складе +4 градуси.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Погода в областях

На заході країни буде суха, часом сонячна погода. Температура повітря становитиме +3+6 градусів вдень, на Закарпатті +5+7, вночі -4-7, у Львівській області до -8 градусів. У центральних, південних та східних регіонах очікується сніг з дощем. Стовпчики термометрів покажуть на півночі країни +3+5 градусів вдень, вночі -1-4, в центральних і східних регіонах +2+5 градусів вдень і до -4 вночі, у південних областях +3+6, вдень -1-4 вночі.

Сніг у центрі і на сході до +7 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці в середу сухо. Температура повітря вдень прогріється до +4+6 градусів, вночі -1-3.

Сніг у центрі і на сході до +7 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Зазначимо, згідно з прогнозами синоптиків, до кінця березня очікуються скачки температури повітря, але в останні числа місяця очікується пікове потепління.

Нагадаємо, вчора в 11 регіонах України спостерігалися снігопади. Місцями випало до 4 сантиметрів снігу.

При цьому у Києві днями оголосили штормове попередження з-за сильних поривів вітру.

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