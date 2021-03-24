Сніг у центрі і на сході до +7 тепла: прогноз погоди на сьогодні

В Україні у середу, 24 березня, негода переміститься з заходу на схід, де чекає сніг з дощем. Середня температура повітря в країні складе +4 градуси.

Погода в областях

На заході країни буде суха, часом сонячна погода. Температура повітря становитиме +3+6 градусів вдень, на Закарпатті +5+7, вночі -4-7, у Львівській області до -8 градусів. У центральних, південних та східних регіонах очікується сніг з дощем. Стовпчики термометрів покажуть на півночі країни +3+5 градусів вдень, вночі -1-4, в центральних і східних регіонах +2+5 градусів вдень і до -4 вночі, у південних областях +3+6, вдень -1-4 вночі.

Погода у Києві

У столиці в середу сухо. Температура повітря вдень прогріється до +4+6 градусів, вночі -1-3.