До +23 і відсутність дощів тільки в Криму: погода в Україні на сьогодні

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні у всіх областях очікується дощова погода

Погода в Україні у неділю, 3 травня, буде дощова майже на всій території країни очікується до +23 тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході країни температура повітря буде від +14 до +19 тепла, а вночі може опуститися до +6 градусів. Також в регіоні цілий день будуть проливні дощі з грозами, які вночі також можливі, але з меншою ймовірністю.

Північ і центр України також накриють дощі з грозами, які очікуються вдень і вночі. Однак у Сумській та Полтавській області вночі без опадів. При цьому регіоні температура буде вище - від +19 до +24 градусів тепла, а вночі в районі +10 градусів.

У східних і південних регіонах країни температурний діапазон буде ширшим - від +15 до +23 вдень, а вночі стовпчики термометрів не покажуть нижче +9 градусів. Прохолодніше буде в Одеській області. Лише в Криму очікується сонячна погода вдень.

Вітер по всій Україні буде від 5 до 10 метрів за секунду.

Погода в Україні на 3 травня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди у Києві та області

У Києві сьогодні хмарно і висока ймовірність дощу і грози в денний і нічний час доби. Вдень в області буде від +18 до +23 тепла, а вночі температура покаже в середньому +10 градусів.

Погода в Києві та області на 3 травня (meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозують різке підвищення температури в травні, спеку і зливи. Більша частина місяця буде сухою і спекотною, а зливи пройдуть по країні двома хвилями.

Також РБК-Україна писало, що в травні середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла).