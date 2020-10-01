В Києві завдяки співпраці міста та інвестора з'явився надсучасний медзаклад, - Кличко

Новий корпус клініки "Оберіг" - це приклад успішної співпраці приватного інвестора та міської влади.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

"Відвідав сьогодні новий корпус клініки "Оберіг", що звели в столиці в рамках успішної співпраці приватного інвестора та міської влади. Завдяки реалізації цього інвестпроекту, в Києві з’явився надсучасний медичний заклад, де можуть отримувати медичну допомогу не тільки кияни, а й пацієнти з усього світу", - написав Кличко.

За словами мера Києва, інвестор вклав у проект майже 1 млрд гривень. З них - 13,6 млн гривень на розвиток міста - поліпшення матеріально-технічної бази медзакладів Києва, ремонти відділень, закупівлю медичних меблів та обладнання.

Тільки цього року "Оберіг" сплатить ПДФО на понад 60 млн грн, а реалізація проекту дозволила створити близько 500 нових робочих місць.

"Подивився, в яких умовах та на якому обладнанні працюють медики. І приємно вражений! У клініці є найсучасніше обладнання для променевої терапії, яке дозволяє здійснювати точність опромінення. Також обладнання для раннього виявлення раку та оперативних втручань. У клініці здійснили уже восьму трансплантацію печінки та збираються трансплантувати нирку", - зазначив мер.

Крім того, у новому корпусі клініки відкрили і відділення для лікування хворих на коронавірус на 20 ліжок. І вже невдовзі планують облаштувати ще одне таке відділення.

"Київ сьогодні - це місто, яке дає багато можливостей для бізнесу за простими і прозорими правилами. І реалізація інвестпроекту клініки "Оберіг" - приклад цього. Ми запрошуємо до співпраці активних та прогресивних підприємців. Щоб разом зробити Київ найкомфортнішим і найпривабливішим для життя і роботи європейським містом!" - наголосив Кличко.

За його словами, наразі до інвестиційного конкурсу готуються ще кілька проектів у медичній сфері. Зокрема, будівництво медичних закладів в Печерському, Дніпровському та Шевченківському районах міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за розпорядження мера Києва Віталія Кличка профільним департаментам Київської міської державної адміністрації доручено забезпечити профілактичні заходи для захисту киян від грипу та ГРВІ.