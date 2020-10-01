Кличко розпорядився забезпечити у Києві профілактику грипу та ГРВІ

Для попередження росту захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції профільним департаментам Київської міської державної адміністрації доручено забезпечити профілактичні заходи для захисту киян.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА № 1526.
Зокрема, департаменту охорони здоров’я слід організувати:
Також Департамент освіти і науки має подбати про вологе прибирання та дезінфекцію приміщень і обладнання в школах і дитсадках наприкінці робочого дня або зміни (при двозмінній організації освітнього процесу).
Проводитимуть вологе прибирання і в пасажирському транспорті - після закінчення робочої зміни.
Районні держадміністрації повинні здійснити комплекс робіт для підтримання необхідного температурного режиму в дитячих, освітніх, лікувально-профілактичних установах, житлових приміщеннях тощо. А пасажирському транспорту взагалі заборонять виходити на лінію з несправною опалювальною системою.
Крім того, комунальному підприємству "Фармація" доручено забезпечити підпорядковані аптечні заклади достатньою кількістю противірусних і лікувальних засобів неспецифічної профілактики грипу і ГРВІ, а також засобів індивідуального захисту (маски, гумові рукавички тощо).
У міжепідемічний період захворюваності на грип та ГРВІ 2020-2021 років профільні структури організують проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику і проведення профілактичних щеплень медичним працівникам, що надають первинну та екстрену медичну допомогу, працівникам приймальних відділень закладів охорони здоров’я, працівникам і вихованцям будинків дитини тощо.
Нагадаємо, в Україні за добу, 30 вересня, підтвердили 4069 нових випадків захворювання коронавірусом. Це новий антирекорд в країні.
Найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Харківській (+450), Дніпропетровській (+266), Одеській (+260) областях і Києві (+377).