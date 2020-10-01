В Киеве благодаря сотрудничеству города и инвестора появилось современное медучреждение, - Кличко

Новый корпус клиники "Оберег" - это пример успешного сотрудничества частного инвестора и городской власти.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Посетил сегодня новый корпус клиники "Оберег", который возвели в столице в рамках успешного сотрудничества частного инвестора и городской власти. Благодаря реализации этого инвестпроекта, в Киеве появился сверхсовременное медицинское учреждение, где могут получать медицинскую помощь не только киевляне, но и пациенты со всего мира", - написал Кличко.

По словам мэра Киева, инвестор вложил в проект почти 1 млрд гривен. Из них - 13,6 млн гривен на развитие города - улучшение материально-технической базы медучреждений Киева, ремонты отделений, закупку медицинской мебели и оборудования.

Только в этом году "Оберег" уплатит НДФЛ на более, чем 60 млн грн, а реализация проекта позволила создать около 500 новых рабочих мест.

"Посмотрел, в каких условиях и на каком оборудовании работают медики. И приятно поражен! В клинике есть самое современное оборудование для лучевой терапии, которое позволяет осуществлять точность облучения. Также оборудование для раннего выявления рака и оперативных вмешательств. В клинике осуществили уже восьмую трансплантацию печени и собираются трансплантировать почку", - отметил мэр.

Кроме того, в новом корпусе клиники открыли и отделение для лечения больных на коронавирус на 20 коек. И уже вскоре планируют обустроить еще одно такое отделение.

"Сегодня Киев - это город, который дает много возможностей для бизнеса с простыми и прозрачными правилами. И реализация инвестпроекта клиники "Оберег" - пример этого. Мы приглашаем к сотрудничеству активных и прогрессивных предпринимателей. Чтобы вместе сделать Киев самым комфортным и привлекательным для жизни и работы европейским городом!" - отметил Кличко.

По его словам, сейчас к инвестиционному конкурсу готовятся еще несколько проектов в медицинской сфере. В частности, строительство медицинских учреждений в Печерском, Днепровском и Шевченковском районах города.

Напомним, ранее сообщалось, что по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко профильным департаментам Киевской городской государственной администрации поручено обеспечить профилактические мероприятия для защиты киевлян от гриппа и ОРВИ.