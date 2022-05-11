В Україні повертається фіксація перевищення швидкості на дорогах, - глава МВС

В Україні повертають фіксацію перевищення швидкості на дорогах. Відновить роботу система штрафних санкцій за дані порушення ПДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського в ефірі телемарафону.

"На жаль, дорожньо-транспортні пригоди все ще мають місце на українських дорогах, тому безперечно повертається фіксація перевищення швидкості на дорогах", - заявив Монастирський.

Він також зазначив, що зараз проводиться робота над розширенням кількості правопорушень, які будуть фіксуватися камерами, включаючи проїзд по смузі громадського транспорту, і проїзд на червоне світло.

"Але це в перспективі. Зараз ми повертаємо фіксацію порушення швидкості. Тому закликаю всіх дотримуватися швидкісного режиму, який передбачений на певних ділянках дороги. Штрафні санкції за відповідні правопорушення повертаються", - додав глава МВС.