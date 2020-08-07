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Київ завжди буде в лідерах по кількості заражених коронавірусом, - Рубан

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 10:20
Київ завжди буде в лідерах по кількості заражених коронавірусом, - Рубан
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Рубан пояснив, чому у Києві така ситуація з коронавірусом

У Києві реєструють надзвичайні показники по захворівших на коронавірус. Щодня реєструється від 150 до 180 осіб, у яких лабораторне підтвердження вірусу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів голова управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

За його словами, показник госпіталізації у місті стабільний з травня місяця і досягає 20-25 за добу, а показник завантаження ліжок досягає 42%.

"Київ буде лідером завжди. Перший заходить в епідемію як мегаполіс і буде останній виходити. Дійсно, 2,9 млн населення, яке офіційно мешкає в Києві. Дійсно, велика кількість організованих колективів, велика міграція населення призводить до того, що дана інфекція передається максимально швидко", - заявив Рубан.

Нагадаємо, Київ може залишитись в зеленій зоні карантину, у Держпродспоживслужби назвали причину.

Зазначимо, в Україні 1 453 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим добовим приростом за весь час епідемії в країні.

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