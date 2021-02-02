Справа Шеремета: суд продовжив арешт Антоненка

Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив арешт фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Він буде перебувати під вартою до 2 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

"Клопотання прокурора задовольнити. Продовжити термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому Антоненко Андрій до 2 квітня 2021 включно", - заявила суддя.

Наступне засідання відбудеться 9 лютого о 14:00.

Нагадаємо, раніше захист просив Шевченківський райсуд відпустити Антоненко під особисте зобов'язання, але клопотання було відхилено.

У січні колишній білоруський спецназівець Ігор Макар приїхав в Україну і дав свідчення у справі про вбивство Шеремета. Українська сторона заявила, що ця інформація може допомогти вийти на замовника злочину.

"Я дав українській стороні набагато більше інформації, ніж опублікував у ЗМІ. Я не публікував її, тому що деяким людям загрожувала небезпека... я пообіцяв не розголошувати свої свідчення, бо це може вплинути на хід розслідування", - зазначав Макар.