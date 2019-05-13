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У ГПУ просять призупинити роботи на Інститутській

Новини » Суспільство    13.05.2019 - 14:59
У ГПУ просять призупинити роботи на Інститутській
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Роботи на Інститутській не погоджували зі слідством

У Генеральній прокуратурі не погоджували роботи на вулиці Інститутській у Києві на місці слідчого експерименту по справах Майдану і просять їх призупинити. Про це йдеться в повідомленні управління спецрозслідувань Генпрокуратури Facebook.

Повідомляється, що слідчі і прокурори в кримінальному провадженні не погоджували проведення підготовчих та будівельних робіт на Інститутській. У зв'язку з цим керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк направив лист заступнику гендиректора з будівництва музею Революції гідності про призупинення робіт на Алеї Героїв Небесної Сотні на період до 29 травня для збереження ландшафту на території в тому вигляді, в якому він був в 2014.

У ГПУ просять призупинити роботи на Інститутській

 

Нагадаємо, в грудні минулого року в ГПУ анонсували, що слідчі експерименти з розстрілів на Майдані повинні були завершитися ще до кінця 2018 року.

Зазначимо, раніше відкриття меморіалу Героїв Небесної Сотні планувалося на 24 серпня 2019 року.

"Якщо відбудуться якісь обставини, які незалежні від нас, можливо, затримається. Але в будь-якому випадку меморіальна частина планується саме в цьому році", - зазначив міністр культури Євген Нищук.

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