ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У роботі київського метрополітену сьогодні можливі зміни

Новини » Суспільство    04.05.2019 - 08:00
У роботі київського метрополітену сьогодні можливі зміни

Зміни у графіку роботи метро пов'язані із футбольним матчем

У Києві в суботу, 4 травня, можливе внесення змін у графік роботи столичного метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу метрополітену.

Зазначається, що зміни модуть бути внесені у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Олександрія" (Олександрія).

"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - зазначили в прес-службі.

Раніше київський метрополітен змінював графік роботи 19 квітня у зв'язку з проведенням дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Нагадаємо, тиждень тому в поліцію Харкова надійшла інформація про мінування станції метро "Площа Конституції". Крім того, говорилось про мінування будівлі на вулиці Університетська, 5 і площі Конституції. В результаті перевірки вибухівки не знайдено.

У Києві сьогодні обмежать роботу трьох станцій метро
Новини України метроНСК Олимпийскийграфик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся