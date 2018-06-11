У Києві 12-14 червня відключать воду на 15 вулицях

"Київводоканал" рекомендує зробити запаси води на ці дні

У Києві в зв’язку із ремонтом водопровідних мереж протягом 12-14 червня буде вдключено водопостачання на 15 вулицях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Київводоканалу".

"Для надійної роботи систем водопостачання "Київводоканал" проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за низкою адрес. Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою", - вказано у повідомленні.

Додамо, що також до кінця доби у понеділок, 11 червня, не буде води в учбових корпусах КПІ, що по вулиці Борщагівська 124 та 126.

12 червня

Із 9:00 до 18.00:

вул. Мішуги, 4 (ТЦ)

Із 10:00 до 23:00:

вул. Велика Васильківська, 92 (школа), 88, 90 (ж/б), 94 (1 ввід на ж/б)

Із 10:00 до 23:00:

вул. А. Барбюса, 20/1 (офіси), 13-Б (посольство Лівану), 13, 22 (ж/б)

13 червня

Із 23:00 12 червня із до 8:00 13 червня:

вул. Марганецька, 22, 24 (ж/б);

вул. Рогозівська, 6 (лікарня), 10-А (д/с), 4/16 (ЖЕД-406)

вул. Марганецька, 43-67 (п/б)

вул. Рогозівська

пров. Слюсарний

пров. Остерський

вул. Остерська (приватні будинки)

14 червня

Із 9:00 до 24:00:

вул. Полкова, 72 (ж/б);

Із 9:30 до 18:00:

вул. Вільямса, 6-д, 8-д (ж/б);

пров. Московський, 2-Г, 2-Ж, 2-И, 2-К, 6-Г (ж/б).

Із 10:00 до 21:00

вул. Грабовського, 15, 17, 15-А, 17-А, 25, 25-А, 27, 27-А, 27-Б, 29, 34, 33, 35, 37, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 30/2, 30/1, 32;

вул. Столєтова, 1, 3, 3-А, 5, 7, 9, 9/2, 11, 15, 19, 21, 23, 27/1, 27/2, 29, 31, 31-А, 33, 33-А, 35, 37, 39, 41, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36;

вул. Байкальська, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21;

вул. Єлісейська, 1, 3, 5, 7, 2, 4 (приватні будинки).

Нагадаємо, в Авдіївці (Донецька область) станом на ранок 10 червня відновили подачу води.