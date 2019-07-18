В роботі метро Києва завтра можливі зміни

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра можуть закрити на вхід станції метро "Контрактова площа" і "Поштова площа"

У Києві завтра, 19 липня, може бути частково обмежено роботу станцій метро "Контрактова площа" і "Поштова площа". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Як повідомляється, можливі зміни в роботі метро викликані проведення масових заходів на Подолі.

"19 липня 2019 року у зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід (закриття) для пасажирів станцій "Контрактова площа", "Поштова площа", - повідомляє прес-служба метрополітену.

Нагадаємо, у Києві частково обмежено рух транспорту біля станції метро "Дніпро" у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. 12 липня розпочався ремонт транспортного вузла поблизу цієї станції метрополітену.

На ділянці траси Київ-Харків в Київській області на три місяці буде перекрито рух, з 20 липня по 20 жовтня, у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на дорогах України з 1 червня 2019 року введені сезонні обмеження на пересування вантажівок. Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів рух вантажівок фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн по дорогам загального користування державного значення забороняється.