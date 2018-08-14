В Україні збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки

Надзвичайна пожежна небезпека збережеться протягом 14 серпня

В Україні сьогодні, 14 серпня 2018 року, збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 14 серпня в Україні буде переважати надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на Подолі вночі горіла міська клінічна лікарня №15. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

До цього на вихідних у Солом'янському районі Києва горів офіс однієї з фармацевтичних компаній. На місці вогнеборці встановили, що виникло загорання на другому поверсі і покрівлі офісної будівлі, яка, за попередньою інформацією, не експлуатувалася.

За даними ДСНС, за минулий тиждень в Україні загасили майже 2 тис. пожеж, на яких вдалося врятувати 31 людину. Загинули на пожежах за тиждень 18 осіб, завдані вогнем збитки склали понад 7,3 млн гривень.