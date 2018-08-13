На водоймах України за тиждень загинула 81 особа, - ДСНС

Крім того, на пожежах в України за тиждень загинули 18 осіб

На водоймах України за тиждень, з 6 по 12 серпня 2018 року, загинула 81 особа. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, за вказаний період рятувальники зареєстрували понад 2 тис. надзвичайних подій, на яких вдалося врятувати 66 осіб. Загалом, рятувальники ліквідували майже 2 тис. пожеж, на яких врятувати вдалося 31 особу. Загинуло ж на пожежах за тиждень 18 осіб, завдані вогнем збитки становлять понад 7,3 млн гривень.

"Протягом тижня на водних об’єктах загинула 81 особа", - повідомляють рятувальники.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора у населеному пункті Оленичи (Житомирська область) в озері потонули двоє 10-річних дітей. Крім того, повідомлялося, що в курортному місті Кирилівка Запорізької області 18-річний хлопець потонув у морі прямо на очах у своїх батьків. За словами очевидців, хлопець зі своєю дівчиною пішли купатися в море. Їх накрила величезна хвиля. Батьки в цей час були на березі. Батько хлопця повідомив, що молоді люди відійшли від берега приблизно на 30 м і зникли з виду.