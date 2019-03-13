У Києві з 1 травня суттєво зростуть тарифи на електроенергію і тепло

Тариф на електроенергію підвищать на 24%, на тепло - на 19%

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" повысит с 1 мая 2019 года тарифы на поставку электрической энергии и теплоснабжение. Соответствующие документы обнародованы на сайте предприятия.

В частности, тариф на отпуск электрической энергии вырастет с 1 мая на 19% с 141,43 коп./квтч до 175,29 коп., а с 1 июля - до 185,61 коп. (в сумме на 31,2%).

Тариф на производство тепловой энергии для населения повысят на 19% с 964,19 грн/Гкал до 1 147,20 грн.

Повышение тарифов на теплоснабжение в компании поясняют повышением цены природного газа для всех категорий потребителей с 1 мая на 15,2% (с 6235,51 грн/1 тыс. м куб до 7184,80 грн/1 тыс. м куб), соглансо постановлению Кабинета министров от 19 октября 2018 года № 867.

kte.kmda.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, тариф "Киевтеплоэнерго" на производство тепла для жителей Киева с 1 января 2019 года вырос на 22,7%. Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%. Однако для бюджетных организаций тариф снижен на 17,1%, для других на 17,1%.

Напомним, 19 октября 2018 года Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составила 8,55 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).