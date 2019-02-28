У Києві з 1 березня можуть обмежувати рух на Крутому узвозі

Обмеження можливі через виконання ремонтних робіт

В Киеве с 1 марта в связи с подготовительными работами к ремонту на Крутом спуске (возле Бессарабской площади) возможны ограничения движения транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, ограничения возможны в месте выполнения работ от ул. Дарвина до вул. Круглоуниверситетской.

В КП "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства и просят киевлян с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

РБК-Украина писало, что в Киеве завтра, 1 марта, с 10:00 до 15:00 частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе. Движение транспорта будет частично ограничено в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе.

Отметим, в Киеве завтра, 1 марта, ожидается небольшой мокрый снег. В частности, завтра будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура ночью до +2.

Напомним, в Киеве действие режима одностороннего движения на Парковой дороге в сторону Европейской площади продлили на 1 час - до 11:00.