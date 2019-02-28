У Києві завтра обмежать рух на Південному мосту

Фото: Південний міст (УНІАН)

Обмеження діятимуть з 10:00 до 15:00

У Києві завтра, 1 березня, частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, із 10:00 до 15:00 1 березня у зв’язку із ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту в напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе.

У КП "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та просять киян із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Зазначимо, у Києві завтра, 1 березня, очікується невеликий мокрий сніг. Зокрема, завтра буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі до +2.

Нагадаємо, раніше у Києві на два тижні обмежували рух транспорту на мосту Патона. Обмеження діяли із 12 до 24 лютого у напрямку із Русанівської набережної на Дніпровську набережну

РБК-Україна писало, що в Києві дію режиму одностороннього руху на Парковій дорозі в бік Європейської площі в ранкові години робочих днів з 31 січня 2019 року продовжили на 1 годину - до 11:00.