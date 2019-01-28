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У Києві змінять режим руху Парковою дорогою

Новини » Транспорт    28.01.2019 - 20:28
У Києві змінять режим руху Парковою дорогою
Фото: Паркова дорога (gk-bank.livejournal.com)

Односторонній режим руху Парковою дорогою у бік Європейської площі з 31 січня подовжать до 11:00

В Києві дія одностороннього режиму руху Парковою дорогою у бік Європейської площі у ранкові години робочих днів із 31 січня 2019 року буде подовжена на 1 годину - до 11:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як повідомляється, односторонній рух буде подовжено з метою поліпшення транспортної ситуації у центральній частині міста.

"Таким чином, Паркова дорога працюватиме в односторонньому режимі у будні дні у напрямку Європейської площі з 07:00 до 11:00 та у напрямку мосту Патона із 17:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.

У Києві змінять режим руху Парковою дорогою

Як писало РБК-Україна раніше, пішохідну зону Хрещатика в Києві планують продовжити до Бессарабської площі.

Також повідомлялося, що в Україні в 2018 році виконали 95% запланованих робіт на дорогах державного значення.

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