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На семи ділянках у Києві повернули обмеження швидкості до 50 км/год

Неділя 01 листопада 2020 11:11
На семи ділянках у Києві повернули обмеження швидкості до 50 км/год
Автор: Олександр Білоус

Швидкісний режим на проспектах скасовано до весни

У Києві з 1 листопада на семи ділянках вулиць, де влітку була дозволена швидкість руху до 80 км/год, повернули обмеження швидкості до 50 км/год. Обмеження буде діяти до 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Нові обмеження вводяться на наступних вулицях:

  • просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
  • просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Обмеження вводяться з метою зменшення ризиків втрати керування автомобілем на слизькій дорозі. Комунальники демонтують знаки, які регулювали швидкість руху в весняно-літній період.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс зміни в Порядок формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. Постанова дозволить органам місцевої влади встановлювати ринкові тарифи.

Нагадаємо, у 2018 році в Україні вступили в силу нові правила паркування автомобілів.

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