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"Киевавтодор" назвал недостоверной информацию ГПУ о подозрении должностным лицам

Новости » Инфраструктура    12.11.2018 - 10:57
Иллюстративное фото (kievcity.gov.ua)
Иллюстративное фото (kievcity.gov.ua)

В "Киевавтодоре" отметили, что у органа досудебного следствия отсутствуют доказательства совершения указанного преступления

Информация на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины о подозрении трем должностным лицам коммунальной корпорации "Киевавтодор" является недостоверной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевавтодора", опубликованном на сайте Киевской городской государственной администрации.

В частности, в "Киевавтодоре" отметили, что у органа досудебного следствия отсутствуют доказательства совершения указанного инкриминируемого преступления.

"Госаудитслужбой по заданию ГПУ от 19 февраля 2018 № 04/2/4/1-602 вых-18 и от 04 апреля 2018 № 04/2/4/1-60 была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности УК "Киевавтодор" в отношении работ по нанесению дорожной разметки", - говорится в сообщении.

В составленном акте от 17 мая 2018 указано, что никакого ущерба, причиненного бюджету, не выявлено, все объемы выполненных работ подтверждены, заверили в "Киевавтодоре".

По данным пресс-службы, сейчас к одному из указанных подозреваемых работников не применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Киевская местная прокуратура № 10 постановлением от 30.10.2018 г. фактически признала бездействие по делу № 42017000000000018 относительно прошлогоднего незаконного задержания так называемых "фигурантов преступления" по нанесению разметки. В документе говорится: "...установлено, что досудебное расследование организовано неэффективно, с момента регистрации производства следователем ни одного следственного действия не проведено, указания процессуального руководителя не выполняются", - говорится в сообщении.

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