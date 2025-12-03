ua en ru
Для Киева определили графики отключений света на 4 декабря

Киев, Среда 03 декабря 2025 19:55
UA EN RU
Для Киева определили графики отключений света на 4 декабря Фото: в Киеве будут отключать свет 4 декабря (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 4 декабря, бытовым потребителям будут ограничивать электроснабжение по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По информации компании, в четверг, 4 декабря, свет планируют отключать следующим образом:

  • очередь 1.1 - без света с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:00;
  • очередь 1.2 - без света с 09:30 до 13:00;
  • очередь 2.1 - без света с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:00;
  • очередь 2.2 - без света с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:00;
  • очередь 3.1 - без света с 13:00 до 16:30;
  • очередь 3.2 - без света с 13:00 до 16:30;
  • очередь 4.1 - без света с 13:00 до 16:30;
  • очередь 4.2 - без света с 13:00 до 16:30;
  • очередь 5.1 - без света с 08:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;
  • очередь 5.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;
  • очередь 6.1 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;
  • очередь 6.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:30 до 21:00.

Фото: в Киеве 4 декабря будут отключать свет (t.me/dtek_ua)

Ранее "Укрэнерго" предупредило о том, что в Украине 4 декабря будут действовать графики почасовых отключений света объемом от 0,5 до 3 очередей.

Отключения света в Украине

Напомним, российские оккупанты продолжают наносить удары по энергетическим объектам Украины.

В частности, сегодня, 3 декабря, утром Министерство энергетики Украины сообщило, что ночью оккупанты ударили по энергообъектам в четырех областях.

В результате таких атак без света остались более 17,5 тысяч потребителей в Харьковской области, около 5 тысяч - в Днепропетровской и Запорожской областях, а также потребители в Херсонской области.

При этом в Одесской области во время удара был ранен один энергетик. Его доставили в больницу.

