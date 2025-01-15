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В Литве не исключили возможности отправки своих войск в Украину

Среда 15 января 2025 12:10
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В Литве не исключили возможности отправки своих войск в Украину Фото: министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис (tv3.lt)
Автор: Наталья Кава

Если Украина попросит западные страны, в частности Литву, ввести войска, Вильнюс рассмотрит это обращение. Вопрос будет обсужден с союзниками

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, пишет LRT.

По его словам, в таком случае Литва обсудила бы с союзниками, партнерами и Украиной то, как это будет выглядеть.

"Напомню, что после Парижского саммита, когда президент Макрон пригласил президента Литвы, среди прочего, обсудить инициативу по расширению военного участия в Украине в различных формах, Литва не исключила такой возможности", - заявил он.

Он напомнил, что ранее Литва была поставщиком безопасности в регионе, делая свой вклад не только дипломатическим путем, но и другими средствами.

"Так же мы должны сейчас говорить о том, как это будет выглядеть, исходя из очень четкой и конкретной позиции, которая также передается новой администрации США, что Литва является поставщиком безопасности в регионе, а не только реципиентом. Если встанет вопрос, я не сомневаюсь, что литовский флаг будет там", - сказал он.

Помощь Украине от Литвы

Ранее мы писали о том, что Дания, Франция и Литва предоставили 150 млн евро на украинское оружие. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

Также мы писали о том, что на складах Литвы застряли тысячи беспилотников, которые предназначены для Украины.

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