Для Киева и области обновили графики отключений света на 20 декабря

Киев получил обновленные графики отключений электроэнергии на 20 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
По данным компании ДТЭК, свет в Киеве будут отключать следующим образом:
очередь 1.1 - без света с 03:30 до 07:30 и с 14:00 до 20:00;
очередь 1.2 - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 18:00;
очередь 2.1 - без света с 06:00 до 10:30 и с 14:30 до 21:00;
очередь 2.2 - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 18:00;
очередь 3.1 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 22:00;
очередь 3.2 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
очередь 4.1 - без света с 08:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:30;
очередь 4.2 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
очередь 5.1 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
очередь 5.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
очередь 6.1 - без света с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
очередь 6.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00.
Фото: обновленные графики отключений света в Киеве на 20 декабря (t.me/dtek_ua)
Напомним, что в ночь на 19 декабря российские оккупанты совершили атаки на энергетические объекты Украины в нескольких регионах. Из-за этого часть потребителей в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях осталась без электроснабжения.
Также в "Укрэнерго" заявляли о том, что в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Такие ограничения вынуждены применять, поскольку Россия своими ракетами и беспилотниками повредила большое количество энергетических объектов по всей стране.
В то же время, по состоянию на утро 19 декабря, потребление электроэнергии в Украине выросло на 1,9% по сравнению с предыдущим днем из-за похолодания.