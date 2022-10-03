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Холодная осень: климатологи подвели итоги сентября в Киеве

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Украина, Понедельник 03 октября 2022 10:38
Холодная осень: климатологи подвели итоги сентября в Киеве Фото: сентябрь в Киеве был холоднее нормы на 2 градуса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха сентября 2022 г. в Киеве составляла 12,7 градусов тепла. Это ниже климатической нормы на 2,2 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Как отметили в обсерватории, метеорологическая осень в столице началась второго числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15,0 градусов тепла.

Самым теплым днем было 1 сентября, когда максимальная температура достигла 21,1 градуса тепла, а самым холодным - 25 сентября, когда минимальная температура опустилась к утру до 5,9 градусов тепла.

В сентябре на проспекте Науки 37 выпало 63 мм осадков, или 109% климатической нормы.

Напомним, метеорологическая осень пришла в Киев 2 сентября - на две недели раньше срока.

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