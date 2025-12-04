ua en ru
В Киев прибыл президент Кипра: цель поездки (фото)

Киев, Четверг 04 декабря 2025 12:51
UA EN RU
Фото: в Киев с официальным визитом прибыл президент Кипра Никос Христодулидис (gov.cy)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в четверг, 4 декабря, с официальным визитом в Украину прибыл президент Кипра Никос Христодулидис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный сайт Кипра.

"Президент Республики Кипр Никос Христодулидис посещает Украину в рамках своего официального визита в страну", - говорится в сообщении.

Как пишет издание Kathimerini Cyprus, в Киеве на железнодорожном вокзале Христодулидиса встретили заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебинский и посол Украины на Кипре Сергей Нежинский.

Визит президента Кипра происходит на фоне подготовки страны к председательству в Совете ЕС. Его сопровождают представитель правительства Константинос Летимбиотис, заместитель министра по европейским делам Марилена Рауна, директор дипломатического офиса президента Дорос Венезис и другие высокопоставленные чиновники.

Во время пребывания в Киеве Христодулидис встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, где подтвердит приверженность Кипра международному праву и уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Лидеры обсудят процесс вступления Украины в ЕС, приоритеты будущего председательства Кипра в Совете ЕС, а также вопросы внедрения и эффективности международных санкций.

Запланировано возложение венка к Стене памяти павших защитников Украины в войне с Россией. После этого состоится закрытая встреча и расширенные переговоры в президентском дворце по отношениям между Украиной и ЕС, а затем рабочий обед.

Христодулидис также встретится со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, посетит реабилитационный центр для детей, вернувшихся после похищения из Украины, и Софийский собор.

Президент Кипра вернется домой 5 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что Кипр заинтересован в сотрудничестве с Украиной в оборонной сфере. В частности, речь идет о закупке дронов и анализ использования искусственного интеллекта.

Также стало известно, что Кипр начнет председательство в Совете ЕС в первой половине 2026 года, заменив Данию.

Этот период председательства, который продлится шесть месяцев, будет посвящен вопросам укрепления международных партнерств для продвижения мира и процветания, а не, например, вопросам обороны, в отличие от предыдущего председательства.

