Австрия создала фонд на полмиллиарда евро для поддержки инвестиций в Украину

Австрия решила создать специальный фонд на 500 млн евро, который будет поддерживать экспорт и инвестиции в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин Австрии .

Ведомство отметило, что российская агрессия в Украине делает любой бизнес с украинскими компаниями крайне рискованным для австрийских экспортеров и инвесторов. Поэтому Минфин создал условия для поддержки австрийского экспорта в Украину.

"Поддержка осуществляется через специальный риск-ориентированный механизм для Украины. Предполагается, что в течение следующих 5 лет будет выделено 500 миллионов евро на покрытие бизнеса в Украине", - пишет Минфин.

На развитие нового бизнеса будут выделять около 100 миллионов евро в год, что также даст австрийским экспортерам возможность восстановить Украину. Министр финансов Магнус Бруннер заявил, что, кроме внутренней экономики, украинское население и экономика в частности получают выгоду от австрийской экспортной поддержки, поскольку Австрия активно способствует восстановлению страны.