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В Киев прибыла комиссар ЕС по внутренним делам

Фото: Игорь Клименко и Илва Йоханссон (twitter.com/YlvaJohansson)
Автор: Мария Кучерявец

Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон приехала в Киев. Она уже встретилась с главой МВД Украины Игорем Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Twitter.

В частности, целью своего визита комиссар ЕС по внутренним делам назвала "обсуждение вопросов общей безопасности".

По ее словам, повесткой дня, в частности, запланировано обсудить следующие вопросы:

  • сотрудничеству полиции;
  • работы по предотвращению контрабанды оружия;
  • расследование военных преступлений РФ и поддержание разминирование Украины Европейским Союзом.

В свою очередь Йоханссон отметила, что министр внутренних дел Украины "достигает отличных результатов".

Как сообщалось, в Украине зарегистрировали десятки тысяч потенциальных военных преступлений, которые могли совершить россияне в Украине.

Также мы писали, что Международная академия Нюрнбергских принципов приняла декларацию по военным преступлениям России против Украины.

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