В Киев прибыла комиссар ЕС по внутренним делам

В частности, целью своего визита комиссар ЕС по внутренним делам назвала "обсуждение вопросов общей безопасности".

По ее словам, повесткой дня, в частности, запланировано обсудить следующие вопросы:

сотрудничеству полиции;

работы по предотвращению контрабанды оружия;

расследование военных преступлений РФ и поддержание разминирование Украины Европейским Союзом.

В свою очередь Йоханссон отметила, что министр внутренних дел Украины "достигает отличных результатов".

Как сообщалось, в Украине зарегистрировали десятки тысяч потенциальных военных преступлений, которые могли совершить россияне в Украине.

Также мы писали, что Международная академия Нюрнбергских принципов приняла декларацию по военным преступлениям России против Украины.

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