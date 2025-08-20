Из Киева в Бухарест поездом: когда может заработать новый международный маршрут

Украина и Румыния работают над запуском прямого пассажирского сообщения между Киевом и Бухарестом.

РБК-Украина сообщает, что об этом в интервью Укринформу рассказал посол Румынии в Украине Александру Виктор Микула.

По его словам, первое техническое тестирование уже состоялось с 7 по 9 августа. Сейчас идет оценка его результатов. Планируется, что маршрут будут обслуживать четыре вагона, которые будут следовать из Киева через Кишинев в Бухарест.

"Это долгое путешествие, но оно будет иметь символическое значение. Прямое железнодорожное соединение между столицами станет основой для создания новых мостов - культурных, экономических и гуманитарных", - отметил дипломат.

Новые пункты пропуска на границе

Посол также сообщил, что в этом году откроют новый пункт пропуска "Белая Церковь - Сигету Мармацией". По его словам, это будет масштабный инфраструктурный проект с высокой пропускной способностью.

Кроме того, Румыния и Украина уже обсуждают создание еще двух дополнительных пунктов пропуска, а также расширение существующего Порубное - Сирет.

"Мы увеличиваем количество полос для грузовиков. Украинская сторона планирует завершить переход с двух до шести полос в каждом направлении уже до конца этого года. Мы в свою очередь будем готовы не позднее апреля следующего года", - подчеркнул Микула.

Совместные проекты с Молдовой

Дипломат добавил, что многие инициативы реализуются в трехстороннем формате с участием Украины, Молдовы и Румынии. По его словам, большинство инфраструктуры, которую Украина строит на границе с Молдовой, требует соответствующего обеспечения на румынском направлении. Это позволит грузам и пассажирам, которые выезжают из Украины через Молдову в ЕС, получить надлежащую инфраструктуру.