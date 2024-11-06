Из Киева в Братиславу уже в этом году запустят новый поезд
Словакия подтвердила готовность запустить новый поезд Киев-Братислава. Он начнет курсировать уже в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины и заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко.
О запуске нового поезда стало известно во время Шестого заседания украинско-словацкой смешанной комиссии. Предусмотрена также перспектива продления маршрута поездов в другие европейские страны.
"Словакия подтвердила готовность запустить новый поезд Киев-Братислава с пересадкой на станции Чоп уже в середине декабря", - пояснила Свириденко.
Кроме того, стороны обсудили планы по реконструкции межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны" и продолжения модернизации пункта пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое".
О маршруте Киев-Братислава начали говорить еще в октябре. Тогда же стало известно, что в его состав войдут вагоны в Вену.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.