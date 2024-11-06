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Из Киева в Братиславу уже в этом году запустят новый поезд

Киев, Среда 06 ноября 2024 22:27
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Из Киева в Братиславу уже в этом году запустят новый поезд Фото: из Киева в Братиславу запустят новый поезд (facebook.com Ukrzaliznytsia_photos)
Автор: Карина Левицкая

Словакия подтвердила готовность запустить новый поезд Киев-Братислава. Он начнет курсировать уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины и заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко.

О запуске нового поезда стало известно во время Шестого заседания украинско-словацкой смешанной комиссии. Предусмотрена также перспектива продления маршрута поездов в другие европейские страны.

"Словакия подтвердила готовность запустить новый поезд Киев-Братислава с пересадкой на станции Чоп уже в середине декабря", - пояснила Свириденко.

Кроме того, стороны обсудили планы по реконструкции межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны" и продолжения модернизации пункта пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое".

О маршруте Киев-Братислава начали говорить еще в октябре. Тогда же стало известно, что в его состав войдут вагоны в Вену.

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