У Харкові затримали "серійного" псевдомінера. Повідомляв про вибухівки в ОДА та аеропорту

Українські правоохоронці затримали громадянина, який відправляв анонімні електронні листи про неправдиві замінювання державних установ. Він здійснив щонайменше чотирнадцять анонімних повідомлень про "мінування" різних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу СБУ .

Зокрема, він "мінував" Харківську обласну державну адміністрацію, Харківський апеляційний суд, міжнародний аеропорт "Харків", залізничні та автомобільні вокзали, а також торгівельно-розважальні центри міста.

"Псевдомінером виявився спеціаліст в ІТ-сфері, який при відправці анонімних електронних листів використовував спеціальні комп’ютерні програми для приховування свого місцезнаходження. Оперативники СБУ затримали зловмисника за місцем його мешкання після чергового повідомлення про мінування", - йдеться у повідомленні.

Мотивами злочинних дій харків’янина була особиста неприязнь до правоохоронних і судових органів України, а також до влади в цілому, зазначили в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Перевіряється можлива причетність зловмисника до співробітництва з іноземними спецслужбами.

"Оскільки, останнім часом до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки", - повідомили в СБУ.