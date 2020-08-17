Київ вводить обмеження "жовтої зони" карантину: що заборонено

З сьогоднішнього дня, 17 серпня, Київ ввійшов в "жовту" зону карантину. Причина у збільшенні кількості заражених.

Відповідне рішення було прийнято Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Посилені наступні обмеження і заборони:

Перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без масок. Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу. Заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції Проведення масових заходів за участі більше однієї особи на 5 м.кв площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж 1,5 м, якщо учасники розміщені стоячи. Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути тільки на половину.

Також громадський транспорт здійснює перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

Тим часом, Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірус.

Нагадаємо, Україна скоротила "червоний список" до 70 країн.

Зазначимо, Київ та три регіони наближаються до 50% за завантаженістю лікарень хворими COVID-19.