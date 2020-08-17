Київ вводить обмеження "жовтої зони" карантину: що заборонено

Київ готує медзаклади другої хвилі
З сьогоднішнього дня, 17 серпня, Київ ввійшов в "жовту" зону карантину. Причина у збільшенні кількості заражених.
Відповідне рішення було прийнято Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Посилені наступні обмеження і заборони:
Також громадський транспорт здійснює перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.
Тим часом, Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірус.
Нагадаємо, Україна скоротила "червоний список" до 70 країн.
Зазначимо, Київ та три регіони наближаються до 50% за завантаженістю лікарень хворими COVID-19.