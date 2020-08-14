Україна скоротила "червоний список" до 70 країн

Фото: туристи (freepik)

Албанія, Чорногорія і Росія залишаються в червоній зоні

Станом на 14 серпня в черговий раз оновлено список країн "червоної" та "зеленої" зони поширення коронавірусу. На цей раз список "червоної зони" скоротився до 70 країн.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином, у "червоній зоні" залишаються популярні серед громадян України Албанія і Чорногорія, а також Російська Федерація, США, Ізраїль, Іспанія і сусідня Румунія.

До "зеленої зони" тепер входять 124 країни, в тому числі, Болгарія, Чехія, Португалія, Польща, Туреччина, Білорусь, Німеччина, Словаччина, Італія та інші країни.

Фото: "червоний" і "зелений" списки

По прибуттю до України з країни "червоної зони" треба пройти 14 днів самоізоляції чи здати ПЛР тест. Також можна приїхати з готовим тестом, зробленим не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону. Іноземцям треба мати з собою поліс медичного страхування.

Нагадаємо, минулого тижня "червоний список" України складався з 105 країн; у ньому були Болгарія і Греція, які вже перемістилися в зелену зону.

З цього тижня для визначення країни з широким розповсюдженням коронавірусу береться один критерій - число нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Якщо це число перевищує показники України - на сьогодні 45,6 - країна відноситься до червоної зони.