Киев вводит ограничения "желтой зоны" карантина: что запрещено

Киев готовит медучреждения второй волны
С сегодняшнего дня, 17 августа, Киев вошел в "желтую" зону карантина. Причина в увеличении количества зараженных.
Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Усилены следующие ограничения и запреты:
Также общественный транспорт осуществляет перевозки пассажиров только в количества мест для сидения.
Тем временем, Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом.
Напомним, Украина сократила "красный список" до 70 стран.
Отметим, что Киев и три регионы приближаются к 50% по загруженности больниц больными COVID-19.