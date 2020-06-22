Київ і Вінницька область готові до ослаблення карантину, - МОЗ

В Україні набрала чинності нова методологія оцінювання епідеміологічної ситуації в регіонах
Міністерство охорони здоров'я опублікувало показники готовності областей до ослаблення карантину за новою методикою. Згідно з нею, Київ і Вінницька область готові до пом'якшення карантину.
Про це свідчать дані МОЗ.
Так, з 22 червня регіоном з широким розповсюдженням коронавірусу вважається:
Згідно з новими показниками, кількість неготових до ослаблення карантину областей скоротилася з дев'яти до восьми. Це Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська та Рівненська області.
При цьому Київ і Вінницька область готові до пом'якшення карантину, оскільки відповідають вимогам МОЗ, які дозволяють послабити обмеження.
Нагадаємо, з 22 червня в Україні набрала чинності нова методологія оцінювання епідеміологічної ситуації в регіонах, згідно з якою посилювати карантин можуть в окремих населених пунктах.
РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу підтвердили 681 новий випадок коронавірусу, з яких 200 - у Львівській області.
Пізніше в МОЗ назвали причину спалаху коронавірусу у Львівській області.
Автор: Максим Зайченко