Киев и Винницкая область готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

В Украине вступила в силу новая методология оценивания эпидемиологической ситуации в регионах
Министерство здравоохранения опубликовало показатели готовности областей к ослаблению карантина по новой методике. Согласно ей, Киев и Винницкая область готовы к смягчению карантина.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, с 22 июня регионом с широким распространением коронавируса считается:
Согласно новым показателям, количество неготовых к ослаблению карантина областей сократилось с девяти до восьми. Это Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровенская области.
При этом Киев и Винницкая область готовы к смягчению карантина, так как соответствуют требованиям Минздрава, которые позволяют ослабить ограничения.
Напомним, с 22 июня в Украине вступила в силу новая методология оценивания эпидемиологической ситуации в регионах, согласно которой ужесточать карантин могут в отдельных населенных пунктах.
РБК-Украина писало, что в Украине за прошлые сутки подтвердили 681 новый случай коронавируса, из которых 200 - во Львовской области.
Позже в Минздраве назвали причину вспышки коронавируса во Львовской области.
Автор: Максим Зайченко