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У центрі Києва ввечері обмежать рух, можливі перевірки речей і документів: названа причина

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 17:47
У центрі Києва ввечері обмежать рух, можливі перевірки речей і документів: названа причина Фото: в центрі Києва сьогодні посилено чергуватиме поліція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві ввечері 28 квітня заплановане проведення ходи з площі Арсенальної до Майдану Незалежності. За маршрутом колони буде обмежуватися рух транспорту, а в учасників акцій можуть перевіряти речі та документи.

Про це повідомили у прес-службі МВС України.

Правоохоронці звернулися до організаторів та учасників акції з проханням дотримуватися норм чинного законодавства і не використовувати заборонену символіку.

"Аби не допустити будь-яких правопорушень, поліцейські проводитимуть превентивні заходи, зокрема вибіркові перевірки речей і документів у громадян", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за маршрутом слідування колони буде частково обмежуватися рух транспорту на вулиці Грушевського, Кріпосному провулку та вулиці Інститутській. Тому просимо водіїв завчасно планувати маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації.

Організатори заходів повідомили, 28 квітня о 18:00 з Арсенальної площі стартує Марш вишиванок на честь дня створення дивізії "Галичина".

Раніше повдіомлялося, що у Києві на вулиці Хрещатик частково обмежать рух транспорту.

Нагадаємо, з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух. На окружній трасі проводиться капітальний ремонт.

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