Київ завтра може посилити карантин через ситуацію з COVID

У Києві завтра можуть посилити карантин . Посилення протиепідемічних обмежень комісія ТЕБ та НС розгляне завтра вранці на позачерговому засіданні.

"Завтра на 10 годину ранку київський міський голова скликає позачергове засідання цієї комісії. Ми чекаємо від головного управління Держспоживслужби і департаменту охорони здоров'я пропозицій щодо посилення протиепідемічних обмежень. І завтра о 10 годині на засіданні вони будуть розглянуті", - сказав Бондаренко.

За його словами, юридично це не буде переходом в "червону зону". Бондаренко уточнив, що ситуація в Києві дуже складна. У лікарнях понад 3,5 тисячі осіб, з яких 71% у важкому стані, додав секретар Київради.

"За таких темпів госпіталізації, через кілька днів в Києві може не вистачати ліжкомісць для хворих. З огляду на те, що через півроку не виконано обіцянку про задіювання лікарень Національної академії медичних наук, відомчої лікарні "Укрзалізниці", національних лікарень, на жаль, у Києва не залишається іншого виходу, як посилювати обмеження ", - заявив Бондаренко.

Зазначимо, станом на 17 березня, Київ знаходиться в "помаранчевій зоні" адаптивного карантину, оскільки в столиці перевищено норму госпіталізацій пацієнтів з COVID. На сьогодні ця цифра становить 79,3 випадки на 10 000 населення при нормі не більше 60.

Київ також є лідером за новими випадками коронавірусу, наприклад, за минулу добу в столиці зареєстрували 1 121 хворого на COVID-19.