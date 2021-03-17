Київ завтра може посилити карантин через ситуацію з COVID
У Києві завтра можуть посилити карантин. Посилення протиепідемічних обмежень комісія ТЕБ та НС розгляне завтра вранці на позачерговому засіданні.
Про це РБК-Україна розповів секретар Київради Володимир Бондаренко.
"Завтра на 10 годину ранку київський міський голова скликає позачергове засідання цієї комісії. Ми чекаємо від головного управління Держспоживслужби і департаменту охорони здоров'я пропозицій щодо посилення протиепідемічних обмежень. І завтра о 10 годині на засіданні вони будуть розглянуті", - сказав Бондаренко.
За його словами, юридично це не буде переходом в "червону зону". Бондаренко уточнив, що ситуація в Києві дуже складна. У лікарнях понад 3,5 тисячі осіб, з яких 71% у важкому стані, додав секретар Київради.
"За таких темпів госпіталізації, через кілька днів в Києві може не вистачати ліжкомісць для хворих. З огляду на те, що через півроку не виконано обіцянку про задіювання лікарень Національної академії медичних наук, відомчої лікарні "Укрзалізниці", національних лікарень, на жаль, у Києва не залишається іншого виходу, як посилювати обмеження ", - заявив Бондаренко.
Зазначимо, станом на 17 березня, Київ знаходиться в "помаранчевій зоні" адаптивного карантину, оскільки в столиці перевищено норму госпіталізацій пацієнтів з COVID. На сьогодні ця цифра становить 79,3 випадки на 10 000 населення при нормі не більше 60.
Київ також є лідером за новими випадками коронавірусу, наприклад, за минулу добу в столиці зареєстрували 1 121 хворого на COVID-19.
На цьому тлі зростає й кількість хворих на грип і ГРВІ. Згідно з актуальними даними, тільки за минулий тиждень захворіло понад 18 тисяч осіб. Поки захворюваність знаходиться нижче рівня епідемічного порогу.
З загальної кільковсті хворих діти складають майже 36%, а за тиждень госпіталізували 1 280 пацієнтів з ГРВІ та грип.
Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ близький до потрапляння до "червоної зони" карантину. Трохи більше тижня тому в столиці ще не було підстав для цього.
У "червоній зоні", наприклад, забороняється прийом відвідувачів у кафе, ресторанах, ТРЦ, кінотеатрах і робота ринків. Також, як правило, діє заборона на масові заходи та відвідування освітніх установ.