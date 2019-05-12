У Київ наступного тижня прийде потепління

Погода у Києві 13 травня буде дощовою, місцями очікується гроза. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра у столиці очікуються дощі з грозами, температура вдень близько +20.

Зазначається, що у другій половині тижня у Києві очікується потепління. Діденко додала, що наступні вихідні у столиці також будуть сухими та теплими.

"У столиці друга половина тижня, включно з наступними вихідними, обіцяє бути нарешті переважно сухою та сонячною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 13 травня 2019 всю територію України накриють дощі з грозами. Вдень стовпчики термометрів місцями піднімуться до +23. У Києві завтра також очікується гроза.

Раніше, синоптики повідомляли, що погода 12 травня 2019 буде дощовою практично по всій країні, місцями очікуються грози, температура повітря вдень сягатиме +23.

Додамо, як заявляла синоптик Наталка Діденко, неділя в Україні буде одним з найтепліших днів серед країн Європи. Вдень у більшості областей країни стовпчики термометрів піднімуться до +24. У південних регіонах також потеплішає, вдень температура коливатиметься від +15 до +20.