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Завтра Україну накриють грози

Новини » Суспільство    12.05.2019 - 13:43
Завтра Україну накриють грози
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі з грозами очікуються в усіх областях країни

Погода в Україні 13 травня буде дощовою, в усіх областях країни очікуються грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, тиждень в Україні розпочнеться з грозової погоди. Грози охоплять всю територію країни. Вдень стовпчики термометрів місцями піднімуться до +23.

У Києві 13 травня також прогнозуються дощі з грозами. Температура вдень коливатиметься від +21 до +23. Вітер північно-східний 3-8 м/с.

Погода в Україні на 13 травня 2019

Погода в Україні на 13 травня 2019

Відзначимо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 12 травня 2019 буде дощовою практично по всій країні, місцями очікуються грози, температура повітря вдень сягатиме +23.

За словами синоптика Наталки Діденко, неділя в Україні буде одним з найтепліших серед країн Європи. Вдень у більшості областей країни стовпчики термометрів піднімуться до +24. У південних регіонах також потеплішає, вдень температура коливатиметься від +15 до +20.

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