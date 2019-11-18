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Київ скували затори: карта

Новини » Суспільство     18.11.2019 - 18:31
Київ скували затори: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух автотранспорту ускладнено на обох берегах

У понеділок, 18 листопада, в Києві утворилися утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Затори на правому березі

Так, численні затори спостерігаються на вулиці Верхній Вал, на вулиці Межигірська, на вулиці Набережно-Хрещатицька, на вулиці Іллінська, на вулиці Введенська, на вулиці Оленівська, на вулиці Межигірська, на вулиці Нижній Вал, на вулиці Спаська, на вулиці Ярославська, на вулиці Щекавицька, на вулиці Борисоглібська, на вулиці Олени Теліги, на проспекті Перемоги, на бульварі Тараса Шевченка, на бульварі Лесі Українки, на вулиці Ковпака

Також затори утворилися на Броварському проспекті, на проспекті Степана Бандери, на вулиці Глибочицька, на вулиці Володимирська, на Голосіївському проспекті, на проспекті Леся Курбаса, на вулиці Валерія Лобановського.

Київ скували затори: карта

Крім того, затори утворилися на Південному, Північному мосту і мосту Патона.

Затори на лівому березі

На лівому березі столиці рух автомобільного транспорту ускладнений на Дніпровській набережній, на проспекті Соборності, на Русанівській набережній, на Броварському проспекті, на проспекті Генерала Ватутіна, на вулиці Гната Хоткевича, на проспекті Миколи Бажана, на вулиці Центральній і на Дарницькому шосе.

Київ скували затори: карта

Нагадаємо, в Києві з 13 по 20 листопада частково обмежено рух на вулиці Володимирська.

Як повідомляло РБК-Україна, з 7 листопада в Києві обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою понад 4,5 тонн. Вантажівкам заборонили рухатися вулицями Києва в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

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