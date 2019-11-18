Киев сковали пробки: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение автотранспорта затруднено на обоих берегах

В понедельник, 18 ноября, в Киеве образовались образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Так, многочисленные пробки наблюдаются на улице Верхний Вал, на улице Межигорская, на улице Набережно-Крещатицкая, на улице Ильинская, на улице Введенская, на улице Еленовская, на улице Межигорская, на улице Нижний Вал, на улице Спасская, на улице Ярославская, на улице Щекавицкая, на улице Борисоглебская, на улице Елены Телиги, на проспекте Победы, на бульваре Тараса Шевченко, на бульваре Леси Украинки, на улице Ковпака.

Также пробки образовались на Броварском проспекте, на проспекте Степана Бандеры, на улице Глубочицкая, на улице Владимирская, на Голосеевском проспекте, на проспекте Леся Курбаса, на улице Валерия Лобановского.

Кроме того, пробки образовались на Южном, Северном мостах и мосту Патона.

Пробки на левом берегу

На левом берегу столицы движение автомобильного транспорта затруднено на Днепровской набережной, на проспекте Соборности, на Русановской набережной, на Броварском проспекте, на проспекте Генерала Ватутина, на улице Гната Хоткевича, на проспекте Николая Бажана, на улице Центральной и на Дарницком шоссе.

Напомним, в Киеве с 13 по 20 ноября частично ограничено движение на улице Владимирская.

Как сообщало РБК-Украина, с 7 ноября в Киеве ограничили въезд грузовых автомобилей массой свыше 4,5 тонн. Грузовикам запретили двигаться по улицам Киева в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.