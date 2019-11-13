Київ скували пробки

Чисельні пробки утворились на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті
У середу, 13 листопада, у більшості районів Києва утворились великі пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.
На правому березі ускладнений рух транспорту на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, проспекті Героїв Сталінграду, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Михайла Грушевського.
Також чисельні пробки на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, на Великій Окружній дорозі, Голосіївському проспекті та Наддніпрянському шосе.
Ускладнений рух транспорту на п'ятьох мостах: Північному, Дарницькому, Південному мостах, мосту імені Патона та мосту Метро.
На лівому березі на Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, Харківському шосе утворились незначні пробки.
Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня обмежать рух автотранспорту на Північному мосту.
Крім того, з початку листопада у столиці максимально допустима швидкість руху на дорогах Києва 50 км/год.
Також у Києві вранці у робочі дні з 8:10 до 9:20 закривають на вхід станцію метро "Золоті ворота".