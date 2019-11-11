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У Києві обмежать рух на Північному мосту

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 20:05
У Києві обмежать рух на Північному мосту
Фото: Північний міст (wikimedia.org)

Обмеження діятиме з 08:00 до 17:00

У Києві а середу, 13 листопада, обмежать рух автотранспорту на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з-за зміни погодних умов роботи, які були заплановані на сьогодні, 11 листопада, було перенесено.

Наголошується, що на Північному мосту частково обмежать рух з 8:00 до 17:00 для виконання поточного ремонту покриття. Працюватимуть у напрямку Троєщини.

"Щоб менше впливати на трафік основні роботи планується зробити до вечірніх годин пік", - йдеться в повідомленні.

У Києві обмежать рух на Північному мостуУ Києві обмежать рух на Північному мостуНагадаємо, в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою понад 4,5 тонн. Вантажівкам заборонили рухатися вулицями Києва в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

Крім того, у зв'язку зі збільшенням актів вандалізму в столиці скасували рейси міської електрички. Так, були скасовані рейси № 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 і 7421.

Додамо, на лівому березі Києва на тиждень обмежили рух автомобільного транспорту на Броварському проспекті. Обмеження діятиме до 12 листопада.

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