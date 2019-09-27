Київ скували пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві утворились пробки на лівому та правому берегах

У п'ятницю, 27 вересня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Житомирська", "Нивки", "Святошин", на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса та Великій Окружній дорозі. Пробки утворились на Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр".

Пробки зафіксовані на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Михайла Максимовського, вулиці Васильківська. У центрі Києва сильні пробки не зафіксовані.

Фото: пробки в Києві (скріншот Google Maps)

Натомість, ускладнений рух транспорту на вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Дегтярівська, біля станції метро "Лук'янівська", вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирська, вулиці Набережно-Хрещатицька.

Також пробки утворились на Північному та Південному мостах, Дарницькому мосту та мосту Патона.

На лівому березі столиці пробки утворились на проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро "Осокорки", "Позняки", "Бориспільська", а також на Бориспільському шосе. Крім того, ускладнений рух транспорту на Дарницькому шосе та проспекті Соборності. Пробки зафіксовані біля станції метро "Лівобережна".

Нагадаємо, сьогодні в Україну йде потепління. У столиці можливі дощі, але загалом температура повітря підніметься на декілька градусів.