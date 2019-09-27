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В Україні сьогодні потепліє

Новини » Суспільство    27.09.2019 - 08:00
В Україні сьогодні потепліє
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних та східних областях мінлива хмарність

Погода в Україні 27 вересня покращиться, температура повітря вдень підніметься на декілька градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Погода у всіх областях

У західних областях сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вдень досягне +17+20, вночі очікується +8+10. На півночі України без опадів, температура повітря вдень досягне +14+17, вночі очікується +5+8.

В Україні сьогодні потепліє

За даними синоптиків, у центральних областях також потеплішає. Там температура повітря вдень складе +16+18, вночі очікується +7+9.

На сході України температура повітря сьогодні вдень досягне +16+18, вночі очікується +3+5. У східних областях дощі, температура повітря вдень досягне +16+18, вночі очікується +8+13.

Погода у Києві

За даними синоптиків, у столиці сьогодні сонячно. Температура повітря вдень досягне +16+18, вночі очікується +7+9.

В Україні сьогодні потепліє

Нагадаємо, погода в Україні у п'ятницю, 27 вересня, буде тепла, в деяких регіонах очікуються дощі.

У Києві на вихідних очікується потепління Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
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