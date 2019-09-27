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Киев сковали пробки

Новости » Общество    27.09.2019 - 08:23
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве образовались пробки на левом и правом берегах

В пятницу, 27 сентября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта возле станций метро "Житомирская", "Нивки", "Святошин", на проспекте Победы, проспекте Леся Курбаса и Большой Окружной дороге. Пробки образовались на Голосеевском проспекте, возле станций метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр".

Пробки зафиксированы на проспекте Валерия Лобановского, улице Михаила Максимовского, улице Васильковская. В центре Киева сильные пробки не зафиксированы.

Киев сковали пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Однако, затруднено движение транспорта на улице Юрия Ильенко, улице Дегтяревская, возле станции метро "Лукьяновская", улице Семена Скляренко, улице Богатырская, улице Набережно-Крещатицкая.

Также пробки образовались на Северном и Южном мостах, Дарницком мосту и мосту Патона.

На левом берегу столицы пробки образовались на проспекте Николая Бажана возле станций метро "Осокорки", "Позняки", "Бориспольская", а также на Бориспольском шоссе. Кроме того, затруднено движение транспорта на Дарницком шоссе и проспекте Соборности. Пробки зафиксированы возле станции метро "Левобережная".

Напомним, сегодня в Украину идет потепление. В столице возможны дожди, но в целом температура воздуха поднимется на несколько градусов.

Киев сковали пробки: карта В Киеве образовались многочисленные пробки
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