Київ сьогодні закриють для вантажівок через снігопад

Повідомляється, що у зв'язку з сильними снігопадами з 15:00 в'їзд великогабаритного транспорту до Києва буде обмежено. Обмеження діятиме до поліпшення погоди.

Очікується, що це дозволить мінімізувати виникнення заторів на дорогах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. У зв'язку з цим місцева влада просить водіїв фур та вантажівок заздалегідь врахувати цю інформацію і формувати свої маршрути в об'їзд Києва.

Крім того, киян закликають по можливості не користуватися особистими авто, а також не паркувати машини уздовж вулиць і доріг, щоб снігоприбиральна техніка могла вільно проїхати.