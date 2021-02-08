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Київ сьогодні закриють для вантажівок через снігопад

Автор: РБК-Україна

Через снігопад у Києві сьогодні закриють в'їзд для вантажівок. Обмеження діятиме з 15:00 і до поліпшення погоди.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Повідомляється, що у зв'язку з сильними снігопадами з 15:00 в'їзд великогабаритного транспорту до Києва буде обмежено. Обмеження діятиме до поліпшення погоди.

Очікується, що це дозволить мінімізувати виникнення заторів на дорогах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. У зв'язку з цим місцева влада просить водіїв фур та вантажівок заздалегідь врахувати цю інформацію і формувати свої маршрути в об'їзд Києва.

Крім того, киян закликають по можливості не користуватися особистими авто, а також не паркувати машини уздовж вулиць і доріг, щоб снігоприбиральна техніка могла вільно проїхати.

Нагадаємо, сьогодні у більшості областей України очікуються снігопади і сильні морози.

Згідно з прогнозами синоптиків, в Україні погода незабаром зміниться, очікується відлига, але потім повернуться морози і посиляться ще більше. У найближчі десять днів прогнозуються сильні опади.

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